Corea del Sud-Italia: "Distretto del Contemporaneo", a Seul una conferenza sul volto contemporaneo della Città Eterna (2)

L'ambasciata d'Italia a Seoul è particolarmente lieta di presentare questo progetto, in quanto, nell'ambito del Distretto, il Palazzo della Farnesina, oggi sede appunto del ministero degli Affari esteri italiano, "si trova in una posizione particolarmente importante e costituisce il nodo centrale del sistema; è previsto che accolga una serie di installazioni multimediali per illustrare l'originalità e l'importanza delle opere realizzate nel Distretto", come ricorda lo stesso Presidente Vattani. Parlare del Distretto del Contemporaneo significa parlare di un'opera di rigenerazione urbana, di nuovi spazi per le arti, il design e l'architettura. L'idea è quella di confrontare questa offerta con il paesaggio architettonico e i progetti di rigenerazione urbana di Seul e della Repubblica di Corea. Il Distretto del Contemporaneo comprende elementi architettonici di notevole pregio, spesso sconosciuti ai più e considerati secondi alle classiche attrazioni turistiche dell'antichità, del Medioevo, del Rinascimento e del Barocco presenti nella Città Eterna. La lectio, organizzata dall'ambasciata d'Italia a Seoul in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, si terrà alle ore 14.00 di lunedì 10 luglio presso la Hall B102, College of Engineering, della Korea Università alla presenza di ospiti provenienti da studi di architettura, università, imprese e altre missioni diplomatiche.