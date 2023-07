Corea del Sud-Italia: "Distretto del Contemporaneo", a Seul una conferenza sul volto contemporaneo della Città Eterna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo complesso costituisce un patrimonio urbano straordinario da numerosi punti di vista: ambientale, culturale, storico. Sono orgoglioso di poter raccontare queste bellezze al popolo sud-coreano attraverso il magistrale intervento dell’ambasciatore Vattani, che porterà a Seoul un’altra parte altrettanto importante del nostro patrimonio artistico contemporaneo: la mostra “La Grande visione italiana”, 71 opere di Collezione Farnesina, la collezione artistica del nostro Ministero frutto dell’intuizione dello stesso ambasciatore nei primi anni 2000 e che ad oggi conta più di 600 opere di arte contemporanea. Reputo sempre preziosi i momenti di scambio culturale tra i nostri due Paesi e sono estremamente lieto che questa opportunità arrivi proprio in un momento in cui in Corea c’è una particolare attenzione all’arte e all’architettura contemporanea”, così l’ambasciatore d’Italia Federico Failla. (Com)