Medicina: approvato negli Usa farmaco contro l'Alzheimer sviluppato da Eisai

- La Food and Drug Administration (Fda), regolatore statunitense del settore farmacologico, ha formalmente approvato ieri il Lecanemab, farmaco per il trattamento dell'Alzheimer sviluppato dalla compagnia farmaceutica giapponese Eisai Co. in collaborazione con la società statunitense Biogen Inc. Si tratta del primo farmaco al mondo dimostratosi efficace nel rallentare le prime fasi della malattia neurologica degenerativa. Il farmaco riduce la quantità di proteina beta-amiloide nel cervello, il cui accumulo eccessivo è collegato all'insorgere della malattia. Eisai stima il costo annuale del trattamento farmacologico in 26.500 dollari a paziente al lordo della copertura assicurativa. Il farmaco potrà essere somministrato a soggetti che esibiscono i primi segnali di disabilità cognitiva o forme precoci di demenza. (Was)