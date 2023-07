Ucraina: Human Rights Watch contro invio munizioni a grappolo, "sofferenza per civili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha rivolto un appello agli Stati Uniti a non fornire munizioni a grappolo alle forze armate ucraine, una decisione che secondo i media statunitensi la Casa Bianca assumerà questa settimana. In un comunicato diffuso ieri avverte che le munizioni a grappolo, bandite da oltre un centinaio di Paesi per la loro natura indiscriminata, "causeranno inevitabilmente sofferenze a lungo termine ai civili". Le munizioni a grappolo sono sistemi d'arma estremamente controversi, progettati per disseminare indiscriminatamente un gran numero di submunizioni esplosive su vaste porzioni di territorio col rischio di danni collaterali a lungo termine sui civili, data la propensione di parte degli ordigni a rimanere inesplosi. (Was)