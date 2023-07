Usa: sondaggio, per metà dei cittadini il presidente dovrebbe avere meno di 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la metà dei cittadini statunitensi adulti ritiene che a servire nella carica di presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere una figura di età inferiore a 60 anni. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dal Pew Research Center il mese scorso, col coinvolgimento di 5.115 persone. Il 49 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che la fascia d'età tra i 50 e i 60 anni sia la più appropriata per la carica di capo dello Stato; il 24 per cento ritiene invece che il presidente ideale dovrebbe avere tra i 60 e i 70 anni; per il 17 per cento, un presidente dovrebbe avere non più di 50 anni. Tra i partecipanti al sondaggio di età compresa tra 18 e 29 anni, oltre un terzo ritiene che la carica di presidente dovrebbe essere affidata a un quarantenne. Dal sondaggio emerge chiaramente un divario tra gli orientamenti dell'opinione pubblica e i profili dei maggiori candidati democratico e repubblicano: il presidente in carica Joe Biden, che intende candidarsi per un secondo mandato, ha infatti 80 anni, mentre l'ex presidente Donald Trump, suo più probabile avversario, ne ha 77. (Was)