Corea del Sud: Fukushima, governo "rispetta" giudizio Aiea su scarico acqua decontaminata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi che "rispetta" il parere favorevole espresso dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in merito al piano del Giappone per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Il parere è contenuto in un rapporto che il direttore dell'agenzia, Rafael Grossi, ha personalmente presentato al primo ministro giapponese Fumio Kishida martedì scorso. L'Aiea ritiene che il piano del Giappone sia "coerente" con gli standard di sicurezza internazionale, e che l'operazione di scarico avrà "un impatto radiologico trascurabile sulle persone e l'ambiente". La Corea del Sud ha annunciato di aver concluso a sua volta una revisione del piano giapponese, sulla base delle informazioni condivise dall'Aiea e di una serie di ispezioni effettuate a Fukushima da esperti sudcoreani il mese scorso: Bang Moon-kyu, ministro di Stato dell'Ufficio coreano per il coordinamento delle politiche governative, ha annunciato che "sulla base della revisione del piano di trattamento dell'acqua contaminata presentato dal Giappone, abbiamo confermato che la concentrazione di materiale radioattivo rispetta gli standard per lo scarico nell'oceano. Il piano soddisfa pertanto gli standard internazionali, inclusi quelli dell'Aiea". (segue) (Git)