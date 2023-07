Ucraina: Kiev ha presentato domanda di adesione a Partenariato trans-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha presentato una domanda formale di adesione all'Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia del Giappone, Shigeyuki Goto, secondo cui Kiev ha presentato la domanda al Paese depositario dell'accordo, la Nuova Zelanda. Spetterà ora ai Paesi membri "valutare con rigore se l'Ucraina risponda appieno agli elevati standard dell'accordo" in termini di norme e apertura dei mercati. L'accordo di libero scambio Cptpp, entrato in vigore a dicembre 2018, include Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam; lo scorso anno è stata approvata l'adesione del Regno Unito come 12mo Paese membro. (Git)