Iraq-Iran: incontro ministri Esteri a Baku a margine incontro Paesi non allineati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica d’Iraq, Fuad Hussein, ha incontrato, l’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ieri, a Baku, a margine della riunione dei capi della diplomazia del Movimento dei Paesi non allineati. Come riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, i due hanno discusso delle forniture di gas iraniano all’Iraq e delle questioni irrisolte relative al confine tra i due Paesi, in particolare lungo lo Shatt al Arab (Arvandroud in persiano), che era stato il principale fronte dei combattimenti durante la guerra tra Baghdad e Teheran, tra il 1980 e il 1988. Hussein e Amirabdollahian, inoltre, hanno affrontato diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune, esplorando le modalità per migliorare le prospettive di cooperazione strategica. “La stabilità delle relazioni regionali è nell’interesse di entrambi i Paesi, oltre che di tutti gli Stati della regione”, ha dichiarato il ministero degli Esteri iracheno, in un comunicato stampa ripreso da “Ina”. Entrambi hanno dunque concordato sullo stato di avanzamento soddisfacente del dialogo tra i due Paesi, impegnandosi a portare avanti le consultazioni per superare gli ostacoli che ancora rendono complessa la cooperazione bilaterale strategica. (Res)