Spagna: Sanchez, se vinciamo tempi attesa per interventi non oltre due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, se vincerà le elezioni del 23 luglio prossimo si è impegnato ad approvare una legge per ridurre i tempi di attesa per un intervento chirurgico non superiori ai due mesi. Il premier lo ha annunciato in un'intervista a "Telecinco", aggiungendo che non potranno essere superati i 60 giorni per essere visitati negli ambulatori specialistici. L'intervallo scenderebbe a 30 giorni nel caso di esami complementari e non supererebbe i 15 giorni per le cure mentali per i minori di 21 anni. Durante l'intervista Sanchez ha dichiarato che "gli spagnoli hanno un problema quando si tratta di servizi pubblici, ad esempio quando vanno in ospedale". In merito al fatto se la relazione con la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, come partner di coalizione sia più semplice rispetto a quella con Unidas Podemos, Sanchez ha risposto "assolutamente sì". (Spm)