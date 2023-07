Russia: Usa “sconvolti” da attacco contro giornalista e avvocato in Cecenia, affronto ai diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “sconvolti” dall’attacco avvenuto martedì scorso a Groznyj, in Cecenia, contro la giornalista Elena Milashina e l’avvocato Aleksandr Nemov. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. “Il governo russo dovrebbe avviare una indagine rapida, imparziale e trasparente per chiarire le circostanze di questo attacco e portare i responsabili davanti alla giustizia”, ha detto, aggiungendo che episodi di violenza ai danni di giornalisti che fanno il loro lavoro rappresentano “un affronto” alla libertà di espressione e ai diritti umani. “I cittadini russi meritano di meglio”, ha concluso. Diversi uomini mascherati hanno brutalmente picchiato Milashina e Nemov all'aeroporto di Groznyj, hanno preso i loro telefoni e distrutto le loro attrezzature e documenti. (Was)