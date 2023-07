Usa: democratici chiedono indagine federale su trasferimenti di migranti organizzati dalla Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Texas e della California hanno chiesto al dipartimento della Giustizia di aprire una indagine sui trasferimenti di migranti organizzati dalla Florida, che negli ultimi mesi ha inviato diversi richiedenti asilo in Stati a maggioranza democratica, come il Massachusetts o la stessa California, per protestare contro le politiche dell’amministrazione Biden per la gestione dei flussi migratori. Nella lettera inviata al dipartimento della Giustizia, firmata dal governatore e dal procuratore generale della California, rispettivamente Gavin Newsom e Rob Bonta, oltre allo sceriffo della contea texana di Bexar, Javier Salazar, viene denunciato l’atteggiamento “irresponsabile” delle autorità della Florida, che “hanno utilizzato esseri umani come pedine politiche”. I tre hanno chiesto di indagare su possibili violazioni della legge federale da parte dello Stato governato da Ron DeSantis. Il governatore repubblicano, candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha ammesso di aver organizzato i voli charter per il trasferimento dei migranti, affermando che tutti i richiedenti asilo avrebbero partecipato alle iniziative su base volontaria. (Was)