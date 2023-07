Usa: “Cnn”, Trump voleva annunciare la legge marziale per rimanere al potere nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini nei confronti di Donald Trump, ha interrogato diversi testimoni in merito ad una riunione avvenuta alla Casa Bianca durante gli ultimi giorni del mandato dell’ex presidente, il quale avrebbe “disperatamente cercato di trovare nuovi espedienti” per rimanere al potere, dopo la sconfitta alle elezioni del 2020. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che diverse persone hanno testimoniato di fronte al gran giurì in merito alla riunione, avvenuta circa sei settimane dopo la sconfitta di Trump alle presidenziali. Tra le persone che sono state chiamate a testimoniare da Smith ci sarebbe anche Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Trump. Oltre a lui, il gran giurì avrebbe ascoltato anche le deposizioni di Sidney Powell, ex avvocato di Trump; Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale; e Patrick Byrne, ex amministratore delegato della società Overstock. Trump è stato già incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida, ma Smith sta portando avanti anche l’inchiesta sul suo tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Biden, e potrebbe annunciare nuove accuse nelle prossime settimane. Durante la riunione avvenuta all’interno dello Studio Ovale, i consiglieri di Trump avrebbero avuto una discussione molto accesa con lo staff legale della Casa Bianca, in merito alla possibilitá di inviare i militari a sequestrare le macchine per il conteggio elettronico dei voti in alcuni Stati dove l’ex presidente ha perso le elezioni. Durante l’incontro, i consiglieri di Trump avrebbero anche proposto di annunciare la legge marziale, e di nominare Powell all’incarico di consigliere speciale, avviando una indagine per verificare la presenza di frodi elettorali. (Was)