Corea del Sud-Italia: "Distretto del Contemporaneo", a Seul una conferenza sul volto contemporaneo della Città Eterna

- La Capitale d’Italia è conosciuta in tutto il mondo per le innumerevoli bellezze e per l’infinito patrimonio storico, culturale, artistico ed architettonico che vanta e che ha attratto solo nel 2022 quasi 15 milioni di visitatori (dato Federalberghi, 2022). Ciononostante, non tutti sanno che Roma ospita, tra i quartieri Flaminio, Foro Italico e Farnesina, il “Distretto del Contemporaneo”, una rara concentrazione di architetture del Novecento, e in continua evoluzione, grazie ai recenti apporti del Maxxi di Zaha Hadid e del Parco della Musica di Renzo Piano. Questo nucleo urbanistico, che ha come perno la sede del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha permesso di valorizzare il paesaggio urbanistico della Capitale d’Italia, che mostra così una faccia moderna della sua già apprezzata bellezza. Al fine di presentare e far conoscere il “Distretto del Contemporaneo” anche in Corea, il prossimo lunedì 10 luglio, il presidente dell’Università Internazionale di Venezia, l’ambasciatore Umberto Vattani, presenterà il Distretto alla Korea University di Seoul. L’ambasciatore Vattani discuterà di questa iniziativa con Kim Hyun-seop, professore presso la facoltà di Architettura della stessa Università. (segue) (Com)