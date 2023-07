Mutui: l'associazione Adicu lancia petizione online con proposte per fronteggiare aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione a tutela dei consumatori Adicu ha lanciato una raccolta firme online per chiedere misure che favoriscano famiglie e imprese nel fronteggiare l’aumento dei tassi di interesse dei mutui. Nella petizione si chiede: la reintroduzione della possibilità per i consumatori a cui carico penda una procedura esecutiva sulla prima casa di potere ottenere, previa sospensione della procedura esecutiva, la rinegoziazione del mutuo attraverso la riapertura o la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2022. “La crisi economica del 2021, purtroppo, non è stata eccezionale”ma si è ulteriormente aggravata”, spiegano da Adicu. “Di fronte alle crescenti difficoltà di famiglie e imprese sussistono tutte le ragioni, dunque, per ritenere opportuna e utile la reintroduzione di un simile beneficio”, aggiungono in una nota. Nel solo arco di un anno il costo delle rate di mutui a tasso variabile è aumentato di quasi il 65 per cento, secondo i dati riportati a maggio scorso dal quotidiano “Il Sole 24 ore”. E quindi: “Bisogna fronteggiare l’aumento dei tassi di in modo, possibilmente, non limitato alle categorie di soggetti più deboli economicamente e ai consumatori, bensì, in generale, agli utenti bancari visto che l’ulteriore aumento del costo del denaro, in assenza di misure di sostegno, non potrebbe che privare ulteriormente di ossigeno anche le imprese già sofferenti con inevitabili ripercussioni sull’aumento dei prezzi e, di conseguenza, sul costo della vita per i cittadini”, concludono dall’associazione. (Rer)