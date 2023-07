Iv: Renzi, evitare polemiche, elezione vertice nazionale in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla luce del dibattito dell'Assemblea di Napoli ho provveduto, come da disposizioni statutarie, a nominare la Cabina di regia e il Comitato delle regole. L'obiettivo è celebrare i congressi tra ottobre e novembre. Sarà l'Assemblea nazionale che convocheremo online a ratificare le proposte del comitato delle regole”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una lettera inviata ai membri dell’assemblea nazionale disponendo le nomine dei membri della cabina di regia e del comitato delle regole in vista dei congressi di ottobre. “Alla luce di alcune proposte arrivate anche dopo l'Assemblea – prosegue – penso utile accogliere ogni rilievo critico e dunque ho chiesto ai membri del comitato delle regole di procedere all'elezione del vertice nazionale in questo autunno senza rimandare al 2024. Vorrei davvero evitare le polemiche interne e che tutti insieme possiamo concentrarci sul rilancio delle nostre politiche”. “L'importante – conclude – è che il congresso non sia solo una conta dei nomi ma una bella occasione per rafforzare le nostre idee sull'Europa e sull'Italia. Nel frattempo i giovani saranno a Palermo dal 5 al 7 settembre per la scuola di formazione mentre dal 14 al 17 settembre si terrà la prima Festa nazionale di Italia viva”. (Rin)