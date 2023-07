Brasile-Colombia: accordo per collegamento fibra ottica tra municipi transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile e Colombia hanno trovato l'intesa per creare un collegamento in fibra ottica tra due comuni in zone di frontiera. L'accordo, che verrà firmato a dicembre, permetterà di collegare Tabatinga (Brasile) a Leticia (Colombia). "Stiamo lavorando insieme, unendo gli sforzi per espandere la connettività in Amazzonia. Conoscere l'esperienza del Brasile e avere il suo supporto ci consentirà di distribuire la fibra ottica in quella zona del Paese, a cui è molto difficile accedere dall'interno", ha detto il ministro delle Comunicazioni della Colombia, Mauricio Lizcano. L'iniziativa "fornirà le giuste condizioni per aumentare la copertura e, quindi, facilitare la connettività nelle case colombiane. Con questo accordo porteremo connettività e tecnologia per cambiare la vita in Amazzonia", ha proseguito il ministro, sottolineando che il municipio di Leticia sarà il centro di connettività per l'Amazzonia colombiana. (Brb)