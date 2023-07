Usa: Twitter accusa Meta di aver rubato segreti commerciali dopo il lancio di Threads

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff legale di Twitter ha scritto una lettera a Meta, la società proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, accusando l’azienda di “essersi appropriata in maniera sistematica e illegale” di segreti commerciali a seguito del lancio di Threads, applicazione di messaggistica sviluppata per fare concorrenza al social network controllato da Elon Musk. Nella lettera firmata dall’avvocato Alex Spiro, Twitter ha affermato che Meta avrebbe sviluppato la nuova app grazie alla collaborazione con alcuni ex dipendenti della piattaforma di Musk, i quali sarebbero stati “assegnati deliberatamente ad un progetto teso a costruire una copia di Twitter”. Il direttore della comunicazione di Meta, Andy Stone, ha risposto con un messaggio pubblicato proprio su Threads, affermando che “nessun membro del team di ingegneri dell’applicazione ha lavorato per Twitter in passato: queste affermazioni sono semplicemente false”. (Was)