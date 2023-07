Governo: Cdm esamina 13 leggi regionali, non ne impugna nessuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 18:34 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 13 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 04/05/2023, recante “Indicazione di provenienza degli alimenti nella ristorazione collettiva”; la legge della Regione Basilicata n. 10 del 15/05/2023, recante “Rendiconto della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021.”; la legge della Regione Calabria 17 del 18/05/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria - Arpacal)”; la legge della Regione Calabria n. 18 del 18/05/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 “Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto””; la legge della Regione Calabria n. 19 del 18/05/2023, recante “Istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace””; la legge della Regione Toscana n. 22 dell’11/05/2023, recante “Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il governo a seguito di esame leggi regionali del 2022”; la legge della Regione Valle Aosta n. 4 del 15/05/2023, recante “Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11”; la legge della Regione Calabria n. 23 del 26/05/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)”; la legge della Regione Veneto n. 9 del 24/05/2023, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione”; la legge della Regione Lazio n. 5 del 29/05/2023, recante “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”; la legge della Regione Piemonte n. 7 del 26/05/2023, recante “Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome”; la legge della Regione Abruzzo n. 24 del 05/06/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita”; la legge della Regione Piemonte n. 8 del 06/06/2023, recante “Promozione dell’istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali”. (Com)