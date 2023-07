Migranti: Tajani, l’Italia non può farsi carico di chiunque voglia andare in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può farsi carico di tutti i migranti che vogliono andare in Europa, ma siamo pronti ad accogliere migranti regolari perché poi possano lavorare. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Contro corrente”, su Rete4. “Siamo pronti ad aumentare il numero (degli arrivi regolari). Nei prossimi tre anni ne avremo 120 mila all'anno. Stiamo lavorando anche per la loro formazione. L’altro ieri ho riunito gli ambasciatori dei Paesi africani per parlare del modo migliorare per cooperare e favorire la crescita”, bloccando i flussi migratori, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Proprio per trovare una strategia volta a bloccare le partenza, “entro la fine dell'anno un grande vertice Italia-Africa”. Nel suo intervento, Tajani ha indicato che parte dei migranti che giunge sulle coste italiane non ha l’Italia come meta. “Parlando con i sopravvissuti Cutro, nessuno voleva restare in Italia”, ha affermato, sottolineando come volessero raggiungere, ad esempio, Germania o Finlandia.(Res)