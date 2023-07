© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione, Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci su delega del Sindaco Roberto Gualtieri, accoglierà il feretro della comandante partigiana Valchiria Terradura. È un intervento dell'Assessore durante la cerimonia laica che si svolgerà alle 11:30. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 9:40)REGIONE LAZIO- Evento dal titolo "La privazione della libertà nel Lazio". Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, presentano la relazione annuale del Garante. Con l'occasione sarà presentata anche la "Guida per i nuovi giunti negli istituti penitenziari", realizzata dalla "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza" del Consiglio regionale del Lazio, d'intesa con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise. Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 a Roma (ore 10:30)- L'assessore alle Politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini partecipa alla cerimonia di “Premiazione del 21mo Concorso enologico Internazionale Città del Vino 2023”. Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma (ore 11)VARIE- Presentazione del progetto sperimentale per una rete di Town Ambassador per l'internazionalizzazione di 20 piccoli comuni dell'area metropolitana di Roma Capitale saranno premiati 27 Town Ambassador da parte dei sindaci di 22 comuni del territorio metropolitano di Roma. Ad aprire i lavori il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, e la consigliera delegata Alessia Pieretti. Sala Di Liegro di Palazzo Valentini a Roma (ore 10:30)- Presentazione del progetto "Chiedi se c'è Angela" realizzato da Ascom in collaborazione con la polizia di Stato e sviluppato dalle studentesse della scuola Carlo Urbani. Piazzale della Stazione Vecchia 26 di Ostia a Roma (ore 10)- Graduation Day del Corso di laurea in Medicine and Surgery, la cerimonia per i 41 laureandi del Corso di laurea in Medicina e chirurgia interamente in lingua inglese attivato dall'anno accademico 2013-2014 presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Ateneo. Auditorium del campus di Roma dell'Università Cattolica in Largo Vito 1 a Roma (ore 17) (Rer)