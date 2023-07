Egitto-Cina: al Cairo primo bilaterale sui diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene al Cairo il primo round di consultazioni bilaterali tra Egitto e Cina sui temi dei diritti umani. Le parti, rende noto il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa, hanno sottolineato la profondità delle relazioni strategiche e della cooperazione tanto a livello bilaterale quanto multilaterale. La riunione ha permesso di sottolineare "l'importanza di formulare visioni equilibrate che riflettano le aspirazioni dei paesi in via di sviluppo a rafforzare il sistema di azione internazionale multilaterale per raggiungere gli obiettivi per i quali è stato istituito il Consiglio dei diritti umani, compreso il sostegno al rafforzamento delle capacità, lo scambio di esperienze e l'unificazione delle sforzi per affrontare le sfide internazionali in aree di interesse comune e rispetto delle differenze culturali e delle specificità dei paesi e dei popoli".(Cae)