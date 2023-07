Usa: Camera, caucus per la libertà ha votato espulsione della deputata Marjorie Taylor Greene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caucus per la libertà della Camera dei rappresentanti ha votato a favore dell’espulsione della deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene. Lo ha confermato Andy Harris, uno dei membri del caucus conservatore, all’emittente “Cnn”, aggiungendo che la decisione è stata presa a fronte di “alcuni comportamenti adottati” dalla collega. Lo staff del caucus non ha confermato la notizia, anticipata nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni di stampa. La deputata della Georgia è già stata al centro di tensioni interne al caucus, dovute prima al suo sostegno nei confronti del presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e da ultimo al veemente attacco nei confronti della collega di partito Lauren Boebert. Parlando in aula in mese scorso, la Greene ha insultato apertamente la Boebert, dopo che quest’ultima ha chiesto l’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. (Was)