Trasporti: via libera Cdm ad attuazione direttiva Ue su rete transeuropea

23 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 18:34 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (Ue) 2021/1187 sulla rete transeuropea dei trasporti. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)