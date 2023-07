Migranti: Cdm approva nuovo decreto flussi, 452 mila ingressi in triennio 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 18:34 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025”. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. “Per il triennio 2023 - 2025 il governo prevede complessivamente 452 mila ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833 mila unità”, con 136 mila ingressi nel 2023, 151 mila nel 2024 e 165 mila nel 2025. Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Vengono poi aggiunti anche “lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca”. “Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale; per il lavoro subordinato stagionale i settori agricolo e turistico-alberghiero”. Nell’ambito delle quote per l’agricoltura e per il turismo, si riservano specifiche quote per i lavoratori provenienti da Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.(Com)