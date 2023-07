Dc: morto Arnaldo Forlani, Casini “profondamente commosso per sua scomparsa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono profondamente commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il segretario della Dc di cui mi onoro di essere stato collaboratore”. Lo scrive sui social Pier Ferdinando Casini. “Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze. Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità”, prosegue Casini. “Nei prossimi giorni – aggiunge – ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra Dc e socialisti”. “È forse l'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio”, conclude.(Rin)