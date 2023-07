Usa: Alzheimer, da Fda via libera al farmaco Leqembi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha approvato il medicinale Leqembi, sviluppato dalla compagnia farmaceutica giapponese Eisai e dalla statunitense Biogen per rallentare la progressione della malattia nei pazienti affetti da Alzheimer. Il farmaco colpisce una specifica proteina presente nel cervello umano, chiamata beta-amiloide, la cui diffusione sembra essere collegata direttamente all’innesco della malattia. Durante l’ultimo trial clinico, al quale hanno partecipato 1.795 pazienti, la progressione del morbo ha registrato un rallentamento medio pari al 27 per cento in un periodo di 18 mesi. Il farmaco non rappresenta quindi una cura, ma è in grado di far mantenere le capacità cognitive dei pazienti più a lungo, rinviando un possibile aggravamento. Si tratta di un primo passo per lo sviluppo delle terapie. (Was)