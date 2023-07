Ucraina: Usa su trasferimenti di droni, Russia e Iran hanno violato risoluzioni Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e gli alleati europei hanno accusato Russia e Iran di aver violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, avendo trasferito alla Russia droni da utilizzare durante la guerra in Ucraina senza l’approvazione dell’Onu. L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha affermato in una nota che il trasferimento di droni iraniani alla Russia e il programma nucleare di Teheran rappresentano “una minaccia globale, con implicazioni significative non solo per la sicurezza in Medio Oriente, ma anche in Ucraina e nel resto del mondo”. La diplomatica ha anche definito “incomprensibile” il rifiuto delle Nazioni Unite ad inviare esperti in Ucraina, su invito di Kiev, per esaminare i rottami dei droni iraniani abbattuti durante il conflitto. (Was)