Ucraina: “New York Times”, Blinken favorevole a fornitura di bombe a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è espresso a favore della fornitura di bombe a grappolo all’Ucraina, nonostante la convenzione adottata nel 2008 dalle Nazioni Unite per proibire l’utilizzo di tali armamenti. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che il capo della diplomazia statunitense ha “raccomandato” la misura durante una riunione con i vertici del Consiglio per la sicurezza nazionale, la scorsa settimana, pur ribadendo le sue “personali riserve” in merito. Una seconda fonte ha affermato che a questo punto le bombe a grappolo “sono ormai necessarie al 100 per cento” per consentire all’Ucraina di portare avanti la controffensiva contro i russi, rallentata dalle trincee scavate dalle forze di Mosca nei territori occupati. Le fonti hanno precisato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha ancora preso una decisione definitiva, il cui arrivo sarebbe però “imminente”. (Was)