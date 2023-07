Usa: governo avvia seconda fase della costruzione di un nuovo tunnel sotto il fiume Hudson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha annunciato l’avvio della seconda fase del progetto per la costruzione di un nuovo tunnel sotto il fiume Hudson, tra New York e lo Stato del New Jersey. L’annuncio consentirà finanziamenti per 6,88 miliardi di dollari provenienti dal programma Capital Investment Grants (Cig) dell’Amministrazione federale per i trasporti (Fta), che copriranno anche la manutenzione e l’ammodernamento del vecchio tunnel costruito più di un secolo fa, attraverso il quale viaggiano circa 200 mila persone al giorno. La nuova fase riguarda le attività ingegneristiche: dall’acquisizione di immobili alle demolizioni necessarie per la costruzione dell’infrastruttura, fino alle forniture di materiali e attrezzature e allo studio del design. (Was)