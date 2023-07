Migranti: Tajani, il 23 luglio conferenza per studiare strategia di crescita e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 di luglio, il governo italiano ha deciso di organizzare una conferenza, con la partecipazione di Paesi africani e di Paesi che investono in Africa per studiare una strategia di crescita e sviluppo per contrastare il traffico di essere umani. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Contro corrente”, su Rete4. Per il titolare della Farnesina, “serve una visione e un'azione globale. Stiamo lavorando come Italia per far sì che ci siano anche aiuti economici alla Tunisia, attraverso l’azione dell’Unione europea. E stiamo continuando a lavorare intensamente. Ieri abbiamo firmato un accordo con il Marocco per contrastare il traffico di essere umani”. Nel suo intervento, il ministro ha aggiunto: “Bisogna difendere le nostre frontiere, 7 mila chilometri di coste, che sono oggetto di flussi migratori costanti. Migliaia di persone che partono da Tunisia e Libia, perché ci sono situazione complicate”. Tajani ha citato “una serie di coincidenti cause negative, guerra, terrorismo, cambiamento climatico” che hanno un impatto sul flusso dei migranti, che l’Italia non può fronteggiare da sola. (Res)