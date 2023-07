Ue: Tajani, Ppe non si alleerà mai con partiti anti-europeisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo “non si alleerà mai con dei partiti anti-europeisti. Non si può governare l’Europa con chi non crede nell’Europa. Alternative fur Deutschland e Marine Le Pen, sono contrari alla Nato, sono euroscettici. Sono scelte dannose”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Contro corrente”, su Rete4. Per il ministro, “si può creare una maggioranza tra Ppe, i conservatori e i liberali” e non ci saranno ripercussioni con l’alleato di governo, ovvero la Lega. (Res)