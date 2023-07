Francia: 200 persone riunite davanti casa dell'uomo morto a Marsiglia durante gli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 persone si sono riunite oggi pomeriggio a Marsiglia nel quartiere di Air Bel davanti al palazzo dove vive la vedova di Mohammed, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra il primo e il 2 luglio durante gli scontri scoppiati per la morte di un 17enne ucciso in un controllo stradale. Mohammed è stato trovato senza vita in una strada non lontana dalla zona dei disordi con una grave ferita sul petto, molto probabilmente provocata da un colpo di flash ball, l'arma in dotazione ad alcuni corpi della polizia transalpina. Dal 30 giugno, invece, un 25enne si trova in coma per essere stato colpito dalla polizia alla tempia con un colpo di arma non letale mentre era alla guida a Mont-Saint-Martin. Anche quell'episodio è avvenuto in una notte di violenze. La famiglia del ragazzo ha denunciato le forze dell'ordine. (Frp)