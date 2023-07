Sahara Occidentale: la Germania sostiene "sforzo serio e credibile" del Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania "ha ribadito il suo sostegno al piano di autonomia del Marocco per il Sahara, presentato nel 2007, come uno sforzo 'serio e credibile' del Regno e una 'ottima base per una soluzione accettata dalle parti'". Lo ha riferito l'agenzia di stampa del Marocco "Map", al termine dell'incontro a Berlino tra il ministro degli Esteri, della Cooperazione africana e degli espatriati marocchini, Nasser Bourita, in visita di lavoro in Germania, e il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock. Bourita ha sottolineato il "sostegno di lunga data della Germania al processo guidato dall'Onu per una soluzione politica realistica, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile". In questa occasione, "i due ministri hanno ribadito la loro posizione comune a favore dell'esclusività dell'Onu nel processo politico, ribadendo nel contempo il loro sostegno alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che hanno rilevato il ruolo e la responsabilità delle parti nella ricerca di una soluzione politica realistica, pragmatica e duratura basata sul compromesso". I due Paesi hanno inoltre ribadito il loro sostegno all'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, e ai suoi sforzi per far avanzare il processo politico sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Mar)