Giustizia: Schlein, nota governo inaccettabile in sistema democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del sottosegretario Del Mastro e della ministra Santanchè “stanno ormai diventando due pagine davvero inquietanti della cronaca politica italiana. Ed è assolutamente inaccettabile in un sistema democratico che, anziché rispondere alle gravi accuse nel merito, palazzo Chigi alimenti un pericoloso scontro tra poteri dello Stato diffondendo una nota con toni intimidatori nei confronti della magistratura”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “A questo punto – ha proseguito – è inevitabile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni esca dal suo silenzio e si assuma le sue responsabilità”. “Hanno passato il segno e non si può andare avanti così. Soprattutto se questo significa farlo ai danni del Paese che, nel frattempo, continua a non ricevere risposte”, ha concluso Schlein. (Rin)