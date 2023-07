Governo: Cdm, informativa Urso su caro prezzi, avviata attività monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito al caro prezzi di alcuni beni di prima necessità, come la pasta, i prodotti per l’infanzia e l’ortofrutta, dei carburanti e dei voli aerei nazionali, sui quali il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha avviato le attività di monitoraggio previste dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, con lo scopo di individuare eventuali anomalie sull’andamento dei prezzi. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)