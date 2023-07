Lazio: nominati componenti delle 4 commissioni speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno parte, invece, della commissione" Piani di zona" i consiglieri: Sara Battisti del Partito democratico, Laura Cartaginese della Lega, Marco Colarossi del Movimento 5 stelle, Laura Corrotti di Fratelli d'Italia, Cosmo Mitrano di Forza Italia, Michele Nicolai di Fratelli d'Italia, Vittorio Sambucci di Fratelli d'Italia, Massimiliano Valeriani del Partito democratico e Alessandra Zeppieri del Polo progressista. Infine, per la commissione "Semplificazione amministrativa" sono stati nominati i consiglieri: Sara Battisti del Partito democratico, Marco Bertucci di Fratelli d'Italia, Salvatore La Penna del Partito democratico, Marika Rotondi di Fratelli d'Italia, Alessia Savo di Fratelli d'Italia, Giorgio Simeoni di Forza Italia, Enrico Tiero di Fratelli d'Italia e Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle. I presidenti di ciascuna commissione saranno eletti in occasione della seduta di insediamento. Le commissioni sono state istituite con la proposta di legge approvata dal Consiglio all’inizio del mese di giugno. La copertura finanziaria è garantita da uno stanziamento di 260 mila euro per il 2023 e di 520 mila euro per ciascuna delle due annualità successive, reperito con la corrispondente riduzione di altre voci della parte del bilancio relativa al funzionamento del Consiglio regionale. Lo stanziamento servirà a coprire le spese per il personale assegnato (3 persone a commissione). (Rer)