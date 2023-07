Cultura: Crea (LcR), meravigliosa scoperta testa di donna a Roma, auspico popolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta a Roma di una testa in marmo bianco "che come dicono gli esperti potrebbe risalire a una prima datazione all'epoca augustea, per quella che potrebbe essere una divinità femminile, ricorda un altro famosissimo ritrovamento, avvenuto quasi per caso nel 1820 nell'isola di Milo in Grecia. Il mio augurio è che la sensazionale scoperta di oggi possa essere valorizzata e ottenere successo, magari sognando la popolarità della Venere esposta al Louvre. Del resto Roma in quanto ad opere d'arte non è seconda a nessuno". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio, Luciano Crea della Lista civica Rocca. (Com)