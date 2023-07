Iv: Renzi nomina componenti Cabina regia e Comitato per regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha inviato una lettera ai membri dell'Assemblea nazionale del partito, annunciando i componenti della Cabina di regia e del Comitato per le regole. Renzi, che presiede la Cabina di regia, ha chiesto a Lella Paita di essere la coordinatrice nazionale e ha nominato membri della Cabina di Regia Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Alessia Cappello, Donatella Conzatti, Vittoria Nallo, Giulia Pi-goni, Davide Bendinelli, Ciro Buonajuto, Filippo Campiotti, Mario Polese, Marco Ricci, Ivan Scalfarotto. Partecipano ai lavori della cabina anche i capigruppo e capodelegazione nei gruppi parlamentari e i responsabili di Italia Viva all’estero. Per il Comitato delle Regole, Renzi ha chiesto di farne parte a Maria Elena Boschi, Silvia Fregolent, Maria Chiara Gadda, Naike Gruppioni, Claudia Medda, Sara Moretto, Anna Maria Parente, Daniela Sbrollini, Noemi Scopelliti, Marietta Tidei, Francesco Bonifazi, Nicola Caputo, Camillo D’Alessandro, Davide Faraone, Ernesto Magorno, Luigi Marattin, Luciano Nobili, Tommaso Pellegrino, Ettore Rosato, Giampiero Veronesi. Rimangono in carica i comitati di garanzia di prima istanza (presidente Noja) e di appello (presidente Giachetti). (Rin)