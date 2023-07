Venezuela: Blinken su leader opposizione ineleggibile, è un messaggio sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di revocare all’oppositrice Maria Corina Machado il diritto di candidarsi alla presidenza del Venezuela, da parte del governo di Caracas, rappresenta “un messaggio sbagliato”, in contrasto con un processo elettorale libero e trasparente. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando con i giornalisti durante la sua visita in Guyana. “Ci sono delle misure concrete che il governo venezuelano deve mettere in atto, per dimostrare di voler organizzare elezioni libere e trasparenti: la decisione presa nei confronti di un candidato dell’opposizione va contro questo principio”, ha detto. (Was)