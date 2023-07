Ucraina: Pentagono su bombe a grappolo a Kiev, valutiamo fornitura delle varianti meno letali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono sta considerando la fornitura di bombe a grappolo all’Ucraina. Lo ha confermato il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sulle preoccupazioni relative ai rischi per la popolazione civile associati all’utilizzo di tali armamenti. “Non abbiamo nulla da annunciare ufficialmente per il momento: posso dire però che nei nostri inventari sono presenti diverse varianti di bombe a grappolo, e quelle di cui stiamo considerando la fornitura hanno un tasso di letalità più basso rispetto a quello oggetto delle preoccupazioni dei nostri alleati”, ha detto. (Was)