Egitto: viceministro Esteri riceve presidente commissione Esteri Parlamento Ue

- Il viceministro degli Esteri dell'Egitto, Ehab Talaat Nasr, ha ricevuto al Cairo il presidente della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister. Il funzionario europeo ha sottolineato l'importanza e la strategia delle relazioni dei paesi europei con l'Egitto, che sono impiegate per servire gli interessi di entrambe le parti, nonché per affrontare sfide economiche e di sicurezza comuni dopo il coordinamento e la consultazione. McAllister ha evidenziato la necessità di proseguire le visite e gli incontri congiunti tra la parte egiziana e quella europea al fine di rafforzare la cooperazione congiunta in vari campi, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani, sottolineando la necessità di essere attenti nelle informazioni trattate al fine di garantire gli interessi comuni tra le due parti. Da parte sua, l'ambasciatore egiziano ha sottolineato l'importanza di lavorare per svilupparli al fine di raggiungere gli obiettivi comuni delle due parti, sottolineando la necessità di mantenere un dialogo diretto e continuo tra la parte egiziana e quella europea per migliorare la comprensione reciproca e affrontare tutte le questioni attraverso un dialogo costruttivo. (Cae)