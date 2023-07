Milano: Saccone, entro Olimpiadi nuovo distretto a San Siro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partita la gara, "questo significa che in 12 mesi abbiamo concordato su un percorso che non era previsto, individuando in quella la sede ideale del distretto di cui farà capo tutto il Municipio 7". Lo ha detto il Prefetto di Milano Renato Saccone, a margine della conferenza stampa sui risultati raggiunti nell'attuazione del Protocollo d'Intesa per la rigenerazione del Quartiere San Siro. Ai cronisti che chiedevano delle tempistiche Saccone ha chiarito come "per marzo dell'anno prossimo è previsto l'inizio lavori" e che questo significa realisticamente che "prima delle olimpiadi o in quel periodo avremo il nuovo distretto. Io sono dell'idea che va seguito step su step, finora abbiamo rispettato il cronoprogramma". "Abbiamo ottenuto autorizzazione del ministero delle Infrastrutture - prosegue il prefetto - per il nuovo progetto rispetto al finanziamento e l'autorizzazione del ministero dell'Interno nell'individuazione di questo presidio della polizia di stato", ha concluso Saccone. (Rem)