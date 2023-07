Energia: Italia e Germania insieme per l'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania confermano la sinergia per lo sviluppo dell'idrogeno verde, con il primo Paese che ha un ruolo strategico nella transizione verso questa fonte di energia rinnovabile. È il risultato del German-Italian Energy Forum, che si è tenuto oggi a Francoforte sul Meno. Organizzato dalla Camera di commercio italiana in Germania (Itkam), l'evento ha avuto come obiettivo la promozione della già stretta collaborazione italo-tedesca nel comparto dell'idrogeno verde. In questa prospettiva, è centrale il Corridoio SoutH2, progettato da Snam in consorzio con imprese bavaresi e austriache per il trasporto di questa fonte di energia da Tunisia e Algeria in Germania, attraverso Italia e Austria. Sull'iniziativa, che dovrebbe divenire operativa nel 2030, è intervenuto Piero Ercoli, vicepresidente senior di Snam per i progetti di decarbonizzazione. A margine del German-Italian Energy Forum, il dirigente ha dichiarato che Snam ha il sostegno dei governi di Italia, Germania e Austria per il Corridoio SoutH2. Gli esecutivi di Roma, Berlino e Vienna hanno infatti firmato una lettera d'intenti sull'infrastruttura, che “è chiaramente importante e mette un peso sul progetto”. (segue) (Geb)