Energia: Italia e Germania insieme per l'idrogeno verde (2)

- Ora, per l'inserimento del Corridoio SoutH2 negli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei), la decisione è “tecnica e politica” e spetta alla Commissione dell'Ue, che la assumerà a “ottobre-novembre” prossimo. Allora, “i governi si esprimeranno”, ha continuato Ercoli. Intanto, il Corridoio SoutH2 ha il sostegno di Italia, Germania e Austria, ed è “un progetto lungo, ma parte da un forte razionale industriale”. Snam dispone già delle infrastrutture necessarie, con “un chiaro vantaggio”. Ciò significa, infatti, “meno costi e più rapidità” nella realizzazione del piano. In particolare, ha affermato Ercoli, il 70 per cento dell'infrastruttura per il gas dell'azienda in Italia può essere riutilizzata per il trasporto di idrogeno verde. Come evidenziato dal dirigente di Snam, “la bellezza” dell'investimento nel Corridoio SoutH2 è nel suo essere “molto resiliente, perché serve oggi e servirà nel futuro”. (segue) (Geb)