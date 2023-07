Energia: Italia e Germania insieme per l'idrogeno verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si prepara a diventare un ponte per l'idrogeno verde dall'Africa settentrionale, per Ercoli l'Italia è diventata “molto più strategica” nella fornitura di gas all'Europa centrale. A seguito della decadenza dei flussi di questa fonte di energia dalla Russia con la guerra in Ucraina, l'Italia ha assunto un ruolo “centrale” come Paese di transito del gas, che ora ha il suo principale mercato di approvvigionamento nel bacino del Mar Mediterraneo, soprattutto in Algeria. Sulla rilevanza di questa fonte convenzionale nella transizione verso l'idrogeno verde si è espresso Timm Kehler, amministratore delegato di Zukunft Gas, associazione del settore del gas tedesco. Secondo l'Ad, la Germania potrebbe “certamente” aumentare le importazioni di gas dall'Italia, ma a tal fine è necessario sviluppare l'infrastruttura per le forniture, costruendo delle “autostrade” tra i due Paesi che trasportino sia questa fonte di energia sia, in futuro, l'idrogeno verde. Kehler ha sottolineato che la Germania deve “rimpiazzare il 50 per cento” delle sue importazioni di gas, a seguito dell'interruzione dei flussi dalla Russia dopo la guerra in Ucraina. (segue) (Geb)