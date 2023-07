Energia: Italia e Germania insieme per l'idrogeno verde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl) che vengono installati sulle coste tedesche “non sono ancora sufficienti” a tale scopo, così come gli approvvigionamenti da Stati come Norvegia e Paesi Bassi. “Abbiamo bisogno di più capacità di importazione e di più "diversificazione” per il gas, ha quindi evidenziato Kehler. Per l'Ad di Zukunftgas, più che invertire i flussi da sud a nord, servono “grandi autostrade” per aumentare le importazioni di questa fonte di energia dall'Italia alla Germania. Kehler ha quindi evidenziato che queste nuove infrastrutture devono essere pronte per il trasporto dell'idrogeno verde, anche in contemporanea con il gas. Secondo l'Ad di Zukunft Gas, è necessaria un'armonizzazione a livello di Ue per superare gli ostacoli normativi che negli Stati membri si frappongono allo sviluppo del settore dell'idrogeno verde, ma anche “una prospettiva comune a Bruxelles” sulla sua infrastruttura e la sua commercializzazione in Europa. Kehler, infine, ha affermato che questa fonte potrebbe essere “il motore di una nuova Unione dell'energia”. (Geb)