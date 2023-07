Lazio: nominati componenti delle 4 commissioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha nominato i componenti delle quattro commissioni speciali: "Expo 2030 e grandi eventi", "Giubileo 2025", "Piani di zona per l'edilizia economica e popolare" e "Semplificazione amministrativa". Alcuni dei consiglieri regionali sono membri di due o più commissioni speciali. In particolare, per la commissione "Expo 2030 e grandi eventi" sono stati nominati i consiglieri: Marco Bertucci di Fd'I, Giuseppe Cangemi della Lega, Fabio Capolei di FI, Flavio Cera di Fd'I, Mario Ciarla del Pd, Roberta Della Casa del M5s, Emanuela Droghei del Pd, Micol Grasselli di Fd'I, Claudio Marotta di Avs, Daniele Maura di Fd'I, Enrico Tiero di Fd'I e Alessandra Zeppieri del Polo progressista. Per quanto riguarda la commissione "Giubileo 2025", i componenti sono: Eleonora Berni di Fd'I, Michela Califano del Pd, Maria Chiara Iannarelli di Fd'I, Emanuela Mari di Fd'I, Nazzareno Neri dell'Udc, Valerio Novelli del M5s, Marika Rotondi di Fd'I, Daniele Sabatini di Fd'I, Vittorio Sambucci di Fd'I, Giorgio Simeoni di FI, Angelo Tripodi della Lega, Massimiliano Valeriani del Pd e Alessandra Zeppieri del Polo progressista (segue) (Rer)