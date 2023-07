Lazio: Rocca, Ciociaria terra ricca di storia, la valorizzeremo in vista del Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ciociaria "è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni. Culla di civiltà, merita un rilancio importante. Per questo ho accettato subito l'invito dell'amico Vittorio Sgarbi ad essere presente all'incontro con molti Sindaci e Istituzioni del territorio. Il dialogo è il primo e fondamentale gradino verso questa rinascita. È arrivato il momento di valorizzare seriamente le innumerevoli unicità del territorio". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "A breve ci sarà il Giubileo. E la Ciociaria è, in assoluto, terra dei luoghi sacri: dobbiamo portare migliaia di turisti, ma soprattutto accarezzare e coccolare quell'identità ciociara finora tanto trascurata. Penso poi a un Certamen come momento di incontro internazionale. È necessario lavorare, insieme, per questo territorio, con integrità e serietà. Metteremo la Ciociaria finalmente al centro di questa Regione".(Com)