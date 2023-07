Iv: Renzi ad assemblea, “non rinchiudersi a guscio, dare tetto a riformisti italiani ed europei”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Care amiche e cari amici di Italia viva, sono sempre più convinto che lo spazio politico che si apre davanti a noi sia destinato a crescere”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una lettera inviata ai membri dell’assemblea nazionale disponendo le nomine dei membri della cabina di regia e del comitato delle regole in vista dei congressi di ottobre. “Le tensioni nella destra radicale, le divisioni della sinistra populista, la debolezza dei riformisti di entrambi gli schieramenti – prosegue Renzi – ci confermano nella convinzione di una possibilità straordinaria non tanto per noi come Italia viva ma per tutti quelli che generosamente provano a costruire un'alternativa unitaria a questi due schieramenti”. “Insomma: non è il momento di rinchiudersi nel guscio ma di provare a dare un tetto a tutti i riformisti italiani ed europei. Noi – sottolinea – continueremo a farlo con tenacia e intelligenza politica”. (Rin)