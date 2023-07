Usa: Biden in Carolina del Sud, repubblicani votano contro provvedimenti che aiutano i loro Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito l’efficacia della sua strategia economica durante la sua visita nella Carolina del Sud, affermando che i repubblicani al Congresso hanno votato contro provvedimenti tesi ad attrarre investimenti e creare nuovi posti di lavoro in tutto il Paese. Durante il suo discorso a West Columbia, Biden ha detto che “ogni singolo repubblicano della Carolina del Sud alla Camera dei rappresentanti ha votato contro le misure per la transizione energetica contenute nel pacchetto Inflation Reduction Act per il contrasto all’inflazione”. Citando alcune analisi economiche, il presidente ha aggiunto che i provvedimenti legislativi presi dalla sua amministrazione “aiuteranno di più gli Stati a maggioranza repubblicana rispetto a quelli democratici: per me non fa differenza, visto che siamo tutti cittadini dello stesso Paese e gli aiuti devono andare dove vi è più bisogno”. Biden ha aggiunto che molti esponenti del Partito repubblicano hanno votato contro questi provvedimenti, prendendosi però il merito dei finanziamenti approvati per gli Stati che rappresentano. (Was)